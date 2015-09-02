

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için ger sayım başladı.







Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin devlet yurtlarında ücretsiz ikamet edeceği yurtlar için KYK yurt sonuçları http://kyk.gsb.gov.tr/ adresinden açıklanması bekleniyor.







Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin devlet yurtlarında ücretsiz ikamet edeceği yurtlar için KYK yurt sonuçları http://kyk.gsb.gov.tr/ adresinden açıklanması bekleniyor. Ancak KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.



