2015 KIŞ DÖNEMİ MEMURLARIN YENİ MESAİ SAATLERİ
Memurların mesai saatleri değişti. Yeni uygulama 8 Kasım 2015 tarihinde başlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz saati uygulamasının sona ereceği tarihte değişikliğe giderek kış saati uygulamasını bu yıl 25 Ekim 2015 tarihi yerine 8 Kasım 2015 tarihinde başlatma kararı aldı. 1 Kasım seçimleri sebebiyle saatlerin 1 saat geri alınışı ertelenirken memurların kış dönemi yeni mesai saatlerine geçişi de ertelenmiş oldu.
MEMURLARIN 2015 YILI KIŞINDAKİ YENİ MESAİ SAATLERİ
Trafiği hafifletmek amacıyla yapılan uygulama çerçevesinde memurların yeni mesai saati 8 Kasım 2015 tarihinde İstanbul , Ankara , İzmir , Antalya ve Sakarya illerinde 1 saatlik fark gösterecek.
İstanbul memur yeni mesai saatleri
8 Kasım 2015 tarihinden itibaren
SABAH 08:00 – 12:00
ÖĞLEDEN SONRA : 12:30 – 16:30
Ankara Yeni Mesai Saatleri
SABAH : 08.00 – 12.00
ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00
İzmir Yeni Mesai Saatleri
SABAH : 08.00 – 12.00
ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00
Konya Yeni Mesai Saatleri
SABAH : 08.00 – 12.00
ÖĞLE : 13.00 – 17.00
Sakarya Yeni Mesai Saatleri
SABAH : 08.00 – 12.00
ÖĞLE TATİLİ : 12.00 – 13.00
ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00
Antalya Yeni Mesai Saatleri
SABAH 08:00-12:00
ÖĞLEDEN SONRA : 13:00-17:00
KIŞ SAATİ UYGULAMASI 7 AY SÜRECEK
Türkiye'de bu uygulama ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince bu uygulama yapılıyor. Bu uygulamadan beklenen fayda ve tasarruf yaz uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki düzenlemesine paralel yapılıyor.
İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.
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