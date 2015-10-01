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2015 kış dönemi memurların yeni mesai saatleri

2015 KIŞ DÖNEMİ MEMURLARIN YENİ MESAİ SAATLERİ

Memurların mesai saatleri değişti. Yeni uygulama 8 Kasım 2015 tarihinde başlayacak.

Tarih : 01 Ekim 2015, 12:57
Puan Ver : 2015 Kış Dönemi Memurların Yeni Mesai Saatleri(0/10)


 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz saati uygulamasının sona ereceği tarihte değişikliğe giderek kış saati uygulamasını bu yıl 25 Ekim 2015 tarihi yerine 8 Kasım 2015 tarihinde başlatma kararı aldı. 1 Kasım seçimleri sebebiyle saatlerin 1 saat geri alınışı ertelenirken memurların kış dönemi yeni mesai saatlerine geçişi de ertelenmiş oldu.



MEMURLARIN 2015 YILI KIŞINDAKİ YENİ MESAİ SAATLERİ



Trafiği hafifletmek amacıyla yapılan uygulama çerçevesinde memurların yeni mesai saati 8 Kasım 2015 tarihinde İstanbul , Ankara , İzmir , Antalya ve Sakarya illerinde 1 saatlik fark gösterecek.



İstanbul memur yeni mesai saatleri



8 Kasım 2015 tarihinden itibaren



SABAH 08:00 – 12:00

ÖĞLEDEN SONRA : 12:30 – 16:30



Ankara Yeni Mesai Saatleri



SABAH : 08.00 – 12.00

ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00



İzmir Yeni Mesai Saatleri



SABAH : 08.00 – 12.00

ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00



Konya Yeni Mesai Saatleri



SABAH : 08.00 – 12.00

ÖĞLE : 13.00 – 17.00



Sakarya Yeni Mesai Saatleri



SABAH : 08.00 – 12.00

ÖĞLE TATİLİ : 12.00 – 13.00

ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 – 17.00



Antalya Yeni Mesai Saatleri



SABAH 08:00-12:00

ÖĞLEDEN SONRA : 13:00-17:00



KIŞ SAATİ UYGULAMASI 7 AY SÜRECEK



Türkiye'de bu uygulama ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince bu uygulama yapılıyor. Bu uygulamadan beklenen fayda ve tasarruf yaz uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki düzenlemesine paralel yapılıyor.



İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.








Etiketler: 2015  Kış  Dönemi  Memurların  Yeni  Mesai  Saatleri    haber

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