2015 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kuzu çevirme yiyerek beslendiğini söyleyerek, "Günde 1-2 kilo kuzu çevirme yiyerek beslendim. Bu yıl çok iddialıyım" dedi.

Okulu, eskiden başpehlivanların bir oturuşta bir kuzuyu yediklerini belirterek, "Ben bir kuzu yiyemiyorum ama Kırkpınar'a günde 1-2 kilo kuzu çevirme yiyerek hazırlandım. İddialıyım. Altın kemeri memleketime götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AĞRI KESİCİ DOPİNG TAHLİLİNE YANSIYOR"

Yağlı güreşte doping kullanımına da değinen Okulu, "Basit bir ağrı kesici bile doping tahlilinde çıkıyor. Bir hafta önce yutulan ağrı kesici doping tahliline yansıyor. Dikkat etmek lazım. Dopingin sporda yeri yoktur. Hele yağlı güreşte hiç yeri yoktur" şeklinde konuştu.

"SICAK BENİM İÇİN AVANTAJ"

Sıcak havanın pehlivanlar için dezavantaj fakat kendisi için avantaj olduğunu kaydeden Okulu, "Er Meydanı'nda 2015 yılında çok aşırı sıcak vardı. Ayaklarımızın altı bile yandı. Sıcaklık benim için bir avantaj. Antalya'da sıcaklarda antrenman yaptığım için. Antalya sıcak bir memleket. Ben sıcağa alışığım. Bunaltıcı bir sıcak oluyor. İnşallah bu yıl da Er Meydanında sıcak olur. Benim için çok büyük bir avantaj olur" diye konuştu.

KAYIT YAPTIRDI

Okulu, Kırkpınar'da güreşmek için resmi kayıt yaptırdığını belirterek, 103 kilo olduğunu ifade etti.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık final müsabakası, 16 Temmuzda Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: haberinburada