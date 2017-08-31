ABD Başkanı Trump, Harvey fırtınası yüzünden rafinerilerin bir çoğunun kapatılması nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmemesi için ülkenin stratejik petrol rezervini açtı.

Trump yönetimi, Harvey fırtınasının vurduğu bölgedeki petrol rafinerilerde üretimin kesintiye uğraması ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ABD'nin petrol rezervlerini açma kararı aldı.

2012'DEN BERİ İLK KEZ

ABD Enerji Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklamasında, "Stratejik Petrol Rezervi"nin West Hackberry'deki yer altındaki deposundan 500 bin varil petrolün Louisiana'nın Lake Charles bölgesindeki Phillips 66 rafinerisine göndereceğini duyurdu. Bu kararla, stratejik petrol rezervlerini 1970'li yıllardaki petrol ambargosunda oluşturan ABD, 2012'den bu yana ilk defa rezervlerini açmış oldu.

ACİL DURUMLAR İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞ

Phillips 66 firmasının, acil durumlar için West Hackberry'de yer altındaki büyük tanklarda stratejik petrol rezervleri bulunan ABD Enerji Bakanlığı ile "acil durum değişim anlaşması" bulunuyor.

HARVEY FIRTINASI YÜZÜNDEN COLONİAL BORU HATTI KAPANDI

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey fırtınası, körfez bölgesindeki rafinelerin kapanmasına neden olduktan sonra, buna bağlı olarak, Houston'dan Doğu Yakasına yakıt taşıyan Colonial boru hattındaki akış zorunlu olarak durdu. Daha önce 2005'te Katrina ve Rita kasırgalarındaki elektrik kesintileri, Colonial boru hattının birkaç günlüğüne kapatılmasına neden olmuştu.

DAHA ÖNCE DE PETROL FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİ

ABD'nin rafineri kapasitesinin yüzde 30'dan fazlasının Harvey fırtınasının vurduğu Meksika Körfezi kıyısında bulunuyor. Ülkenin günlük ortalama 18 milyar varillik kapasitesinin yaklaşık 3 milyar varillik bölümünün devre dışı kalırken, bölgede toplam 13 petrol rafinerisi fırtına nedeniyle kapalı durumda olması ülkenin stratejik petrol rezervlerini etkileyebileceği tahmin ediliyordu.

Bu durum öngörüldüğü üzere petrol fiyatlarına olumsuz yansımıştı. 3 gündür üst üste artış gösteren benzin fiyatları son bir haftada galonda 10 cent civarında artış gösterdi.PATLAMA RİSKİNE KARŞI KİMYA FABRİKASININ ÇEVRESİ BOŞALTILDI

Bu arada, Harris County'de yetkililer, fırtına nedeniyle selden etkilenen ve elektriği kesilen Fransız grup Arkema'nın sahibi olduğu organik peroksit fabrikasında patlama ihtimaline karşı üç kilometrelik bir alanın boşaltılması emrini verdi.

KASIRGALAR CİDDİ EKONOMİK KAYBA NEDEN OLDU

Bu arada, Moody's Analytics'in yaptığı tahmine göre, Harvey'nin güneydoğu Teksas'da 51 ila 75 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı.

KATRİNA KASIRGASININ VERDİĞİ ZARAR 250 MİLYAR DOLARI BULMUŞTU

Ulusal Kasırga Merkezi'nin hesaplamasına göre, 2005'teki Katrina Kasırgası 108 milyar dolarlık bir zarara neden oldu. Bu konudaki bir çok hesaplamada zarar 150 milyar doların üzerinde gösterildi. Kuzey Teksas Üniversitesi Profesörü Bernard Weinstein'e göre, Katrina Kasırgası'nın ABD ekonomisine zararı 250 milyar doları buldu.

SANDY KASIRGASININ MALİYETİ 50 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

650 binden fazla evi tahrip eden ve 8 milyon abonenin elektriklerin kesilmesine neden olan 2012'deki Sandy Kasırgası'nın verdiği zarar 50 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. 2008'deki Ike Kasırgası 29,5 milyar dolarlık, 2011'deki Irene Kasırgası da 15,8 milyar dolarlık ekonomik zarara sebep olmuştu.

Kaynak: haberinburada