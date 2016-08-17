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2010 KPSS'Yİ HAKSIZ KAZANANLARIN SINAVI İPTAL


2010 KPSS'Yİ HAKSIZ KAZANANLARIN SINAVI İPTAL
Tarih : 17 Ağustos 2016, 12:30
Puan Ver : 2010 Kpss'yi Haksız Kazananların Sınavı İptal(0/10)


KPSS'nin 2010'da uygulanan genel yetenek ve genel kültür sorularını hukuka aykırı şekilde elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek. 670 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam edecek ancak bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek.








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