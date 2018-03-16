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2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
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2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 FETÖ Şüphelisi İçin Yakalama Kararı

2009 YILI POLİS KOLEJİ SINAVI SORUŞTURMASINDA 49 FETÖ ŞÜPHELİSİ İÇİN YAKALAMA KARARI

2009 yılındaki Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 FETÖ şüphelisi için yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 16 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : 2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

49 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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