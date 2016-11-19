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2000 sonrası intibak bekleyene kötü haber

2000 SONRASI İNTİBAK BEKLEYENE KÖTÜ HABER

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için açılan davada yerel mahkemenin ret kararını onadı.

Tarih : 19 Kasım 2016, 12:42
Puan Ver : 2000 Sonrası İntibak Bekleyene Kötü Haber(9/10)10


Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan dava konusu “2000 yılı sonrası emeklilere verilmesi gereken hak”kın mahkemece reddedilmesi üzerine Yargıtay'a başvurduklarını hatırlatarak “Yargıtay'dan umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık.



Dosyadaki bilirkişi raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen, Yargıtay mahkemenin verdiği ret kararını onadı” dedi. Yazıcıoğlu, üyelerinin konuyu bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını da sözlerine ekledi.



 



kaynak:sözcü








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