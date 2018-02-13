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200 yıllık silah devi iflas ediyor

200 YILLIK SİLAH DEVİ İFLAS EDİYOR

Dünya savaşlarının en çok kullanılan silahlarından Remington tüfeklerinin üreticisi Remington Outdoor Co., iflas başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : 200 Yıllık Silah Devi İflas Ediyor(7/10)3

ABD'nin 1816'dan bu yana faaliyetteki silah üreticisi Remington Outdoor Co.'dan pazartesi yapılan açıklamada iflas başvurusu yapılacağı belirtildi. Bloomberg News'in haberine göre alacaklarla anlaşacak firmanın 550 milyon dolarlık vadeli kredilerine sahip kişilere yüzde 82,5'lik pay dağıtılırken, üçüncü dereceden alacaklılar yüzde 17,5'lik paya sahip olacak.

İLK TÜFEĞİNİ TASARLADIĞINDA 23 YAŞINDAYDI

Babası gibi bir nalbant olan Eliphalet Remington, ilk tüfeğini tasarladığında 23 yaşındaydı. ABD ordusuyla ilk sözleşmesini 1845'te imzalayan Remington, o dönem 5 bin adet Mississippi marka tüfek üretti.

Bugün 3 bin 500 çalışanıyla ABD'nin en büyük silah ve mühimmat üreticileri arasında yer alan Remington, 2007'de Cerberus Capital Management'ın sahibi iş adamı Stephen Feinberg tarafından satın alınmıştı. Başkan Donald Trump'a verdiği destekle bilinen Feinberg döneminde şirket, 1 milyar dolarlık borcun altına girdi. Yasa kapsamında Remington, kreditörlere ödeme yapana kadar faaliyetlerini sürdürecek.

CLINTON ENDİŞESİ SİLAH STOĞUNU ARTIRDI

Uzmanlara göre Remington'ın içinde bulunduğu sancılı durum, ülkedeki siyasi ve ekonomik endişelerin de bir yansıması. Silah endüstrisine yakınlığı ile bilinen Donald Trump'ın ABD Başkanlığı için yarıştığı dönemde seçim tahminlerinin Demokrat Parti Adayı Hillary Clinton'ı göstermesi silah üreticilerini stok yapmaya yöneltmişti. Çünkü Clinton'ın başa geçtikten sonra silah satışlarına sınırlama getireceği öngörülüyordu. Ancak Trump'ın seçimi öncesi zirve yapan silah satışları Trump'ın kesin zaferi sonrası düşmeye başladı. Böylece perakendecilerin elinde yüzlerce stoklanmış silah kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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