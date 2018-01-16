İngiliz inşaat ve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinden Carillion, bankaların daha fazla kredi açmayı reddetmeleri üzerine bugün zorunlu tasfiyeye girdi ve İngiltere'deki büyük çaplı yüzlerce projenin geleceği tehlikeye girdi. Böylece İngiliz hükümeti de en büyük destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.

ZARARI 1 MİLYAR STERLİNİ AŞTI

Reuters'ın haberine göre sözleşmelerde yaşanan yüksek maliyetli gecikmeler ve yeni sözleşmelerin azalmasıyla ortaya çıkan kârlılık uyarıları ve 1 milyar sterlini aşan birinci yarı yıl zararı üzerine Carillion bugün zorunlu tasfiyeyi kabul etti.

Carillion başkanı Philip Green, "Son günlerde iş planımızı desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz finansmanı sağlayamadık ve bu nedenle, büyük bir üzüntüyle bu kararı aldık" dedi.

Carillion'ın kreditörleri arasında Royal Bank of Scotland, Santander UK, HSBC gibi bankalar bulunuyor. Şirketin borçları ve yükümlülükleri 1.5 milyar sterline ulaşıyor.

200 YILLIK TARİHİ VARDI

Kuruluş tarihi 200 yıl geriye giden Carillion 20,000'i İngiltere'de olmak üzere tüm dünyada 43,000 kişi çalıştırıyor ve hastanelerden demiryolu hatlarına ve savunma bakanlığı tesislerine kadar değişen kesimlerde hizmet veriyor.

Daha önce tamamladığı inşaat projeleri arasında Londra Operası, Süveyş Kanalı karayolu tüneli ve Kanada'da Toronto Union istasyonu gibi projeler olan Carillion geçen yıl kazandığı ihaleyle İngiltere'de ikinci ve yeni bir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımını üstlenmişti. Bu hat Londra'yla ülkenin kuzeyi arasında daha iyi bir ulaşım sağlayacak.

Kaynak: haberinburada