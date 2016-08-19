200 METREDE BOLT ŞOV
Milli sprinter Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200 metre finalinde 8'inci oldu. Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, altın madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, Türkiye'yi erkekler 200 metre finalinde temsil eden Ramil Guliyev, 8'incilik elde etti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, erkekler 200 metre finalinde milli sprinter Ramil Guliyev piste çıktı.
Bitiş çizgisini 20 saniye 43 salisede geçen milli atlet Guliyev, yarışmayı 8'inci sırada tamamlayarak sonuncu oldu.
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