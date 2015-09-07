

Öğle saatlerinde bir araya gelen, aralarında BDP Hakkari eski Milletvekili Esat Canan ve STK temsilcilerinin de bulunduğu 200 kişi, araçlarla hareket etti. Araçlar ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki Kamışlı Jandarma Karakolu'nda durduruldu. Burada bir süre askeri yetkililerle görüşen heyetin bölgeye gitmesine izin verilirken, gazetecilere ise izin çıkmadı. Heyet araçlarla yola devam ederken, Dağlıca'ya giden yol yeniden zırhlı araçlarla kapatıldı. Kamışlı Jandarma Karakolu önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, havadan ve karadan bölgeye çok sayıda askerin sevk edildiği de gözlendi.