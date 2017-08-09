200 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 6 BİN BAŞVURU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında açılan 200 kişilik geçici işe 6 bin 280 kişi başvurdu.
Asgari ücretle, 5 ay süreyle sözleşmeli çalıştırılacak geçici işçileri belirlemek için İsmet Alkan Anadolu Lisesi önünde kura çekimi yapıldı. Hakkari İŞKUR temsilcilerinden Mehmet Hasan Balin ve Kerevan Açar'ın gerçekleştirdiği kura çekiminde 80'i kadın toplam 200 kişi 5 ay süreli iş imkanına kavuştu.
LİSTEDE ADINI GÖREMEYEN HÜSRANA UĞRADI
İş olanağına kavuşanlardan 10'u Esendere Belediyesi'nde 190'ı ise Yüksekova Belediyesi'nde istihdam edilecek. Yapılan kura çekiminde adı çıkan vatandaşların yüzü gülerken, adını göremeyenler ise üzüldü.
Kaynak: haberinburada
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