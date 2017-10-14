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200 Kişi ile Çıkarma Yapacağız Diyen Alperenler, Kerkük'e Ulaştı

200 KİŞİ İLE ÇIKARMA YAPACAĞIZ DİYEN ALPERENLER, KERKÜK'E ULAŞTI

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, beraberindeki grupla birlikte Türkmen kenti Kerkük'e giderek burada yürütülen direnişe destek verdi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : 200 Kişi İle Çıkarma Yapacağız Diyen Alperenler, Kerkük'e Ulaştı(9/10)5

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "200 kişilik öncü birliğimizle Kerkük'e gidiyoruz" şeklinde bir açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın Kerkük'e ulaştığı ortaya çıktı.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ İNŞALLAH"

Alperen Ocakları, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) bağımsızlık referandumuna dahil ettiği Kerkük'e 200 gönüllü üyenin 5 Ekim'den sonra yola çıkacağını duyurmuştu. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, referandumun uluslararası anlaşmalara ve Irak anayasasına aykırı olduğunu belirterek, "Fiilen kardeşlerimizin yanında olmak için gönüllü 200 kişiden oluşan öncü birliğimizle 5 Ekim'den sonra Kerkük'e gideceğiz. Canımızla, malımızla kardeşlerimizle birlikte mücadelemizi sürdürecek, Barzani'ye Türk'ün gücünü göstereceğiz inşallah" ifadelerine yer vermişti.

KERKÜK'E ULAŞTILAR

Bu açıklamanın ardından gözler Alperen Ocakları'na çevrilmişti. Beklenen haber önceki gün geldi. Kerkük'e ulaşan Kürşat Mican ve beraberindeki grup, Türkmen kentinde gövde gösterisi yaptı. ()

İşte Kerkük'ten fotoğraflar;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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