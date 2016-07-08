200 KİLOLUK PATLAYICI İMHA EDİLDİ !
Batman'da PKK'lı teröristler tarafından polis uygulama noktasının bulunduğu bölgede yola tuzaklanan 200 kiloluk patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Batman-Siirt karayolu Çöplük kavşağı mevkisindeki polis uygulama noktasının bulunduğu alanda teröristlerce yola el yapımı patlayıcı tuzaklandığı ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı.
Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, bomba arama köpeği ile bölgede yaptıkları aramada bidon içine tuzaklanmış 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit etti. İş makinesi yardımıyla çıkarılan patlayıcı, yoğun güvenlik önlemleri arasında boş araziye götürülerek imha edildi.
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