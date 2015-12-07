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200 bin işçiye müjde! liste açıklanıyor

200 BİN İŞÇİYE MÜJDE! LİSTE AÇIKLANIYOR

Kamuda taşeron işçilere kadro için süreç başladı. Bakanlar Kurulu kısa süre içinde liste açıklayacak.

Tarih : 07 Aralık 2015, 12:00
Puan Ver : 200 Bin İşçiye Müjde! Liste Açıklanıyor(10/10)11


Kamuda çalışan taşeron işçilerin gözü kulağı Bakanlar Kurulu'nda.  Taşeronlara kadro için süreç başladı.



Taşeronlara yönelik liste Hazine, Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ile işçi memur sendikalarının görüşü alınarak Maliye'nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Asıl iş ve yardımcı iş tanımları açık bir şekilde tanımlanacak.



Hangi işlerin asıl iş, hangilerinin yardımcı iş olduğu kurumlar bazında tek tek tespit edilecek. Bakanlar Kurulu, önümüzdeki günlerde taşeron işçilerle ilgili bu listeyi açıklayacak. Ardından da kamuda asıl işi yapan taşeron işçilere kadro için yasal düzenleme gerçekleştirilecek.








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