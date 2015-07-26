

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını yatan Abdullah Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) devam eden davalarını takip eden 200 avukatı, yarın Gemlik Jandarma Komutanlığı'na gelerek, İmralı'ya gitmek için başvuruda bulunacak.







Müvekkilleri ile en son 27 Temmuz 2011 günü görüştüklerini belirten avukat Sinan Zincir, "Tam dört yıldır görüşme sağlanamıyor. 27 Temmuz günü 5'nci yıla gireceğiz. Bu nedenle avukatları olarak topluca başvuruda bulunacağız" dedi.







Öcalan, AİHM'de devam eden davalarını takip eden avukatlarıyla en son 27 Temmuz 2011 günü görüştü. Bu tarihten sonra kardeşleri ile zaman zaman görüşmesine izin verilen Öcalan'ın, avukatlarının bu istekleri kabul edilmedi. Abdullah Öcalan'ın savunmasını üstlenen 200 avukat müvekkilleri ile en son görüştükleri 27 Temmuz 2011 günün yıl dönümü olan pazartesi günü 200 kişilik bir grupla Gemlik Jandarma Komutanlığı'na gelerek, İmralı'ya gitmek üzere topluca başvuruda bulunacaklar. Burada basın açıklaması yapacak olan avukatlar, daha sonra İstanbul 'a dönecek.







Avukat Sinan zincir, böyle bir başvuruyu yapmaktaki gayelerinin seslerini duyurmak olduğunu söyledi.