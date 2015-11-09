Yaklaşık 20 yıl önce evden kaçan ve öldü sanılan bir İspanyol, İtalya'daki bir ormanın derinliklerinde yaşarken bulundu.



İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre, 1996'da 26 yaşındayken ağır bir depresyon geçiren Carlos Sanchez Ortiz De Salazar isimli adam, Sevilla'daki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin yıllarca tek bir haber alamadığı Sanchez Ortiz De Salazar, 2010'da mahkeme kararıyla resmi olarak ölü ilan edildi.











Ancak gerçek, geçen günlerde İtalya'nın Maremma bölgesinde ormanda mantar toplamaya çıkan iki kişi tarafından tesadüfen bulundu.