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20 Yıl Sonra İlk Ziyaret! Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor

20 YIL SONRA İLK ZİYARET! ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'ye gelecek. Özbekistan'dan cumhurbaşkanı düzeyinde 20 yıl sonra ilk ziyaret olacak.

Tarih : 23 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : 20 Yıl Sonra İlk Ziyaret! Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor(7/10)3

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

25 EKİM'DE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 25 Ekim Çarşamba günü başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından aynı gün her iki Cumhurbaşkanı resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

20 YIL ARADAN SONRA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Özbekistan ilişkileri çeşitli yönleri ile ele alınacak, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ilk ziyaret, tarihi önem taşıyor ve iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazakistan'daki İİT Zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

MECLİS'İ DE ZİYARET EDECEK

Konuk Cumhurbaşkanın Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmesi, ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de görüşmesi öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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