Özçekim kameralarının önemi her geçen gün artarken Çinli bir firma işin dozunu kaçırdı. Firma yeni telefonlarında 20 MP çözünürlüğünde bir kamera kullandı. İki farklı modeli bulunan telefonların detayları haberimizde.



Özçekim kameralarının önemi her geçen gün artarken Çinli bir firma işin dozunu kaçırdı. Firma yeni telefonlarında 20 MP çözünürlüğünde bir kamera kullandı. İki farklı modeli bulunan telefonların detayları haberimizde.



Son yıllarda dur durak bilmeden artan özçekim sevdasına firmalar da hızlı bir şekilde uyum sağlayarak kaliteli ön kameralara sahip telefonlar çıkarmaya başladılar. Yüksek çözünürlüğün yanında 135 dereceye kadar geniş açılı telefonların da varlığını gördüğümüz sektör de Çinli oyuncuların da payları büyük.



Xiaomi, Oppo ve Meuizu gibi dünya devi haline gelen Çin merkezli üreticiler birkaç yıl önce adlarını duyurmak için uğraşırken şu an tüm dünyada büyük başarı yakaladılar. Bu firmalar gibi başarı yakalamak isteyen bir diğer Çinli ise Vivo. Çin merkezli üretici sunduğu akıllı telefonları ile büyük başarılar yakalayamasa da adından söz ettirmeyi başarıyor. Şimdiye kadar tanıttığı telefonları ile özellikle Çin pazarında belli oranda başarı yakalayan firmanın ilerleyen yıllarda global pazarda da önemli hamleler yapması bekleniyor.



Firma yeni tanıttığı telefonları Vivo V5 ve Vİvo V5 Plus ile birlikte yine adından söz ettirmek istiyor. İki telefonda da yüksek çözünürlüğe sahip özçekim kameraları koyan firma bu kameralar ile mükemmel özçekimler yapmayı hedefliyor. Slogan olarak da ‘Perfect Selfie' seçimini yapan firma Türçesi ‘Mükemmel Özçekim' olan sloganlarını gururla kullanıyor.



Orta seviye olarak tasarlanan telefonlarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625 işlemcisi kullanılıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama biriminin bulunduğu telefonda ayrıca 3000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. 20 MP özçekim ve 13 MP arka kameranın da bulunduğu telefonun kuşkusuz en önemli özelliği ön kamerası.



Resmi olarak tanıtılmayan telefonun çıkış tarihi, satılacağı pazarlar ve fiyatı henüz bilinmiyor.



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