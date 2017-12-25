20 MİLYONLUK TEKLİF GELDİ, İŞTE CENK'İN YENİ TAKIMI
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Everton'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle anlaşırsa Ocak'ta transfer bitecek.
Beşiktaş'ın gözde golcüsü Cenk Tosun'a Everton'ın talip olduğu konuşuluyor.
NTV Spor'da yer alan haberde İngiliz ekibinin Beşiktaş'a golcü oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
CENK OCAK AYINDA YOLCU
Habere göre kariyerine Everton'da devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılacak.
Hatırlanacağı üzere sezon başında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Crystal Palace da Cenk için Beşiktaş'ın kapısını çalmış ancak siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamamışlardı.
23 MAÇTA 13 GOL 3 ASİST
Cenk, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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