Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarına Gönderdikleri Hediyelik Cennet Elması Beğenilince İhracata Başladılar
Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
Askerin Yemeğini Artık Kamu Kuruluşları Karşılayacak
Epdk, Kahramanmaraş'ta Petrol Rafinerisi Kurulması İçin Onay Verdi
Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
Dolar Çakıldı, Borsa Yükseldi
Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
Ozan'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz
Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme
Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti
2018'de Cazibe Merkezlerine 2 Milyar Lira Ayrıldı
Emirates'in Tunus'a İnişi Yasaklandı
Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde Kayboldu
Beşiktaş Acil Eylem Planı Hazırladı, Quaresma Kulübeye Dönüyor
Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak
20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi

20 milyonluk teklif geldi, işte Cenk'in yeni takımı

20 MİLYONLUK TEKLİF GELDİ, İŞTE CENK'İN YENİ TAKIMI

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Everton'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle anlaşırsa Ocak'ta transfer bitecek.

Tarih : 25 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : 20 Milyonluk Teklif Geldi, İşte Cenk'in Yeni Takımı(10/10)6

Beşiktaş'ın gözde golcüsü Cenk Tosun'a Everton'ın talip olduğu konuşuluyor.

NTV Spor'da yer alan haberde İngiliz ekibinin Beşiktaş'a golcü oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

CENK OCAK AYINDA YOLCU

Habere göre kariyerine Everton'da devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılacak.

Hatırlanacağı üzere sezon başında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Crystal Palace da Cenk için Beşiktaş'ın kapısını çalmış ancak siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamamışlardı.

23 MAÇTA 13 GOL 3 ASİST

Cenk, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 20  Milyonluk  Teklif  Geldi  İşte  Cenk  İn  Yeni  Takımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER