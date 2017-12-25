Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarına Gönderdikleri Hediyelik Cennet Elması Beğenilince İhracata Başladılar
Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
Askerin Yemeğini Artık Kamu Kuruluşları Karşılayacak
Epdk, Kahramanmaraş'ta Petrol Rafinerisi Kurulması İçin Onay Verdi
Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
Dolar Çakıldı, Borsa Yükseldi
Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
Ozan'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz
Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme
Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti
2018'de Cazibe Merkezlerine 2 Milyar Lira Ayrıldı
Emirates'in Tunus'a İnişi Yasaklandı
Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde Kayboldu
Beşiktaş Acil Eylem Planı Hazırladı, Quaresma Kulübeye Dönüyor
Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak
20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi

20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ARAÇLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Adana'da 20 milyon lira değerindeki 200'ü lüks otomobil olmak üzere toplam 800 araç yediemin parkında çürümeye terk edildi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : 20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi(10/10)6

Kredi, vergi, muayene ve sigorta sorunları nedeniyle haciz edilen ya da trafikten men edilen 200'ü lüks toplam 800 araç, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Sonbey Yediemin Otoparkı'nda çürümeye terk edildi. Bazı araçlar uzun yıllar önce bırakılması nedeniyle otopark ücretleri kendi değerlerini aştı. Otopark yetkilileri, araç fiyatlarının 20 milyon TL'yi geçtiğini bildirdi.

8 YILDIR BEKLEYEN VAR

Sonbey Yediemin Otoparkı sahibi Hasan Basri Pamuk, 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirterek, "2009 tarihinden yatan araçlar var burada. Sıkıntı yaşıyoruz bizde, başına bir şey gelebiliyor. Biz parasal yönden de alacağımızı alamıyoruz" diye konuştu.

HURDAYA AYRILMALARI LAZIM

Otoparkta 200'ü lüks otomobil olmak üzere toplam 800 aracın bulunduğunu ifade eden Pamuk, bazı araçların otopark ücretinin değerini aştığını belirterek, "Bu araçları korumak için 10 kişi çalışıyor. Genellikle hacizli, muayenesiz ve sigortasız araçlar geliyor. Bu araçların hurdaya ayrılması lazım. Maddi değeri de yok bazı araçların" ifadelerini kullandı. Otoparka geldikten sonra 6 ay içerisinde alınmayacak araçlar için satma yetkileri olduğunu ancak satışı gerçekleştiremediklerini kaydeden Pamuk, "Bu iş çok fazla sağlıklı ilerlemiyor. Bizim alacağımızı bile tahsil edebilmemiz için neredeyse 5 bin TL'ye yakın para harcamamız gerekli. Bunun kolaylaştırılması lazım" şeklinde konuştu. Hasan Basri Pamuk, otoparkta bin adetten fazla motosiklet olduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 20  Milyon  Lira  Değerindeki  Araçlar  Çürümeye  Terk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER