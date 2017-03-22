

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak ve doğal mağara kullanılmaz hale getirildi, teröristlere ait 5 piyade tüfeği, toprağa gömülü vaziyette terörist Mahsun Korkmaz'a ait heykel ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin Dibekköy ve Yolçatı köyleri sınırları içerisinde 20 Mart günü saat 22.00'de başlayan özel birlik operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.



Operasyonda teröristlere ait 2 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 5 kalaşnikof piyade tüfeğine ait yedek parça, toprağa gömülü vaziyette PKK'lı terörist Mahsun Korkmaz'a ait heykel, 2 rüzgar ölçer, örgüt kimliği, frekans tespit cihazı, 40 çift ayakkabı, simkart, 20 tıbbi malzeme, 650 kilogram muhtelif yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerce kullanılan 2 sığınak ve doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.







kaynak:sabah