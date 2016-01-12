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20 İLDE USULSÜZ DİNLEME OPERASYONU: 30 GÖZALTI


20 İLDE USULSÜZ DİNLEME OPERASYONU: 30 GÖZALTI
Tarih : 12 Ocak 2016, 09:58
Puan Ver : 20 İlde Usulsüz Dinleme Operasyonu: 30 Gözaltı(5/10)6


Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Ankara, İzmir ve Kayseri'nin arasında bulunduğu 20 ilde operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında siyasetçiler, gazeteciler, yargı mensupları ve iş adamlarının arasında olduğu 432 kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve adreslerinde arama yapılan 45 şüpheliden 30'u yakalandı.








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