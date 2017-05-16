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20 günde 284 bin yeni istihdam

20 GÜNDE 284 BİN YENİ İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından 1 milyonu aşan istihdam artışının ilk sinyali şubatta geldi. 20 günde 284 bin yeni istihdam yaratıldı, işsizlik 10 ay sonra ilk kez düştü

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:16
Puan Ver : 20 Günde 284 Bin Yeni İstihdam(7/10)14


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, kriz tetikçisi kredi derecelendirme kuruluşlarının operasyonları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ocak ayında yüzde 13'e çıkan işsizlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'taki 'istihdam seferberliği' çağrısı ilk meyvelerini verdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta yüzde 13 olan işsizlik, şubatta 12.6'ya geriledi. İşsizlikte 10 ay sonra ilk düşüş yaşanırken, ocakta yüzde 24.5 olan genç işsizlik oranı da 23.3'e indi.



GÜNDE 14.200 KİŞİ

Ocak ayında 3 bin kişilik artışla 26 milyon 672 bine çıkan istihdam edilenlerin sayısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından, şubatta, ocak ayına göre 284 binlik artışla 26 milyon 956 bine ulaştı. Şubat ayında her iş gününde ortalama 14 bin 200 kişilik yeni istihdam sağlandı. İstihdam sayısı, bir önceki yılın şubat ayına göre ise 500 bin kişi arttı. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.



 



kaynak:sabah








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