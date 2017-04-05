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20 bin öğretmen alımında öncelik gaziantep ve şanlıurfa'ya

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMINDA ÖNCELİK GAZİANTEP VE ŞANLIURFA'YA

Geçtiğimiz dönemde de önceliğin doğu illerine verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında yine önceliğin Gaziantep ve Şanlıurfa'ya verileceğini açıkladı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 15:24
Puan Ver : 20 Bin Öğretmen Alımında Öncelik Gaziantep Ve Şanlıurfa'ya(10/10)12


20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakatların başladığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu alımlarda da önceliğin doğu ve güneydoğu illerine verileceğini belirtti. Gaziantep Valiliğince gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklama yapan Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında önceliğin Gaziantep ve Şanlıurfa'da olduğunu kaydetti.



Gaziantep'te 550 bin civarında öğrenci sayısı olduğunu, 2 milyonluk kentte her 4 kişiden birinin MEB ailesi mensubu olduğunu belirten Yılmaz, 2002'de 300 bin olan öğrenci sayısına göre 6 bin derslik bulunduğunu, şimdi ise bu sayının 550 bin öğrenci için 18 bin dersliğe çıktığını aktardı. 2002'de 10 bin öğretmen varken şimdi 26 binden fazla öğretmen olduğunu belirten Yılmaz, şu anda Gaziantep'de temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 33, orta öğretimde 26 olduğu bilgisini paylaştı.

 



 



kaynak:haberakar








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