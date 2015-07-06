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20 BİN KORUMA MEMURU ALIMI PLANLANIYOR


20 BİN KORUMA MEMURU ALIMI PLANLANIYOR
Tarih : 06 Temmuz 2015, 10:21
Puan Ver : 20 Bin Koruma Memuru Alımı Planlanıyor(8/10)6


İstanbul Adliye Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör eylemiyle şehit edilmesi sonrasında Türkiye'deki “özel güvenlik” sistemi tartışılmaya başlanmıştı. Vahim olayın ardından bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen uygulanan sistemi tartışmaya açmıştı. Erdoğan, terör eyleminden sonra bazı kamu binalarının güvenliğinin sağlanmasında, özel güvenlikçiler yerine polis görevlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın bu açıklamalarından yola çıkarak yeni bir özel güvenlik modelini yaratmak için harekete geçti. Bakanlık, sektör temsilcileri, kamu yöneticileri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve uzmanların katılımıyla “çalıştay serisi” düzenledi. Sekreteryasını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ve “beyin fırtınası” biçiminde geçen çalıştayların sonuncusu geçen hafta Ankara'da gerçekleştirildi. Son çalıştayda, özel güvenlik sektörünün yol haritası netleştirildi.


17-20 bin memur


Yapılan yeni düzenlemenin taslağına göre, Erdoğan'ın açıklamasından hareketle belirli kamu binalarının korunması özel güvenlik şirketlerinden alınacak. Bu bina ve tesislerin korunmasında “koruma memurlarının” görev yapması kesinleşti. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler döneminde özellikle spor karşılaşmalarında güvenliği sağlamak amacıyla kurulması planlanan koruma memurluğunun kısmetine yeni dönemde bina ve tesislerin korunması düştü. Henüz yasal olarak kurulmayan, ancak kuruluş çalışmaları devam eden koruma memurluğu için 17 - 20 bin arası personel alımı yapılıp yetiştirilmesi sağlanacak. Bu memurların bir bölümü özel güvenlik sektöründen geçiş yaparken, kalan bölüm için sınavla alım yoluna gidilecek.



 







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