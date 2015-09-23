

İçişleri Bakanı Selami Altınok'un Doğu ve Güneydoğu bölgesinde beş bin köy korucusu alınacağını açıklaması üzerine, başvuran köy korucuları bayramdan sonra mülakata çağrılacak. 22 ilde toplam 20 bin vatandaş, köy korucusu olmak için başvurdu. İçişleri Bakanı Selami Altınok'un müjdesini verdiği beş bin köy korucusu alımıyla ilgili, her ilin valiliği Kurban Bayramı'ndan sonra ilan verecek. Kadrolar, talepte bulunan illerin valiliklerine gönderilecek. 22 ilden toplam beş bin köy korucusu kadroya alınarak görevine başlayacak.