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20 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar Skandalına Soruşturma
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20 aylık bebeğe cinsel istismar skandalına soruşturma

20 AYLIK BEBEĞE CİNSEL İSTİSMAR SKANDALINA SORUŞTURMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, konunun yargıya intikal ettiğini, inceleme başlatılarak adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

Tarih : 21 Mart 2018, 23:00
Puan Ver : 20 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar Skandalına Soruşturma(8/10)4

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin, konunun yargıya intikal ettiğini, inceleme başlatılarak adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

"KONU YARGIYA İNTİKAL EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI"

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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