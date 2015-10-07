20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON, GÖZALTILAR VAR
KOM Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyona, Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden polisler de katıldı.
Daha önceden tespit edilen ve direniş yapılabileceği düşünülen adreslere Özel Harekat Timleri ile girildi.
Günün ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli kaçak ürün ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dün de kaçakçılara yönelik 10 adrese eş zamanlı baskın yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişiyi gözaltına almıştı. 2 gün art arda düzenlenen operasyonlarda toplamda 15 kişi gözaltına alınmış oldu.
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