Edirne'de yakalanıp tutuklanan 2 Yunan askeri, gözaltındaki ifadelerinde yollarını kaybettiklerini söylerken, savcılıktaki ifadelerinde ise göçmen kaçakçıların peşinde olduklarını söylediler.

Edirne'de sınır ihlali sonrası yakalanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin çelişkili ifadeleri, olayı farklı boyutlara taşıdı. Askeri yasak bölgede yakalanan askerler, gözaltı sürecinde "yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırdıkları" yönünde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen askerler, savcılıkta da farklı beyanda bulundu.

ASKERLERDEN ÇELİŞKİLİ BEYAN

"Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis savcılık ve mahkemede suçlamaları reddetti. Yunan askerler amaçlarının, karda gördükleri ayak izlerini takip edip göçmen kaçakçılığını önlemek olduğunu söylediler.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ



Askerlerden Mitretodis, Türk tarafına geçtiklerini anladıklarında silahlarını boşaltıp Türk askerine teslim olduklarını söylerken; Kouklazis de sınırı yanlışlıkla geçtiklerini iddia etti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, askerlerin çelişkili beyanları nedeniyle soruşturmayı genişletti.

YUNANİSTAN BASININDAN TAKAS İDDİASI

Askerlerin tutuklanması, Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı. Elefteros Tipos gazetesi askerlerinin sınırı yanlışlıkla geçtiğini savundu. Etnos gazetesi tutuklamayı "Diplomatik gerilim" başlığıyla verirken; Dimokratia gazetesi de FETÖ'cülerle takası gündeme taşıyarak şu iddiada bulundu: "Ankara, Yunanistan'a kaçan 8 Türk asker için takas istiyor." Kaynak: YeniŞafak

Kaynak: haberinburada