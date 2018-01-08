Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Sınavla ilgili başvurular yarın başlıyor, sınav ise 18 Mart'ta yapılacak" dedi.

"ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN SUBAY VE ASTSUBAY ALACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

BAKAN FARUK ÖZLÜ, GÜNDEMLERİNDE OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Bugün Milat Gazetesi'nin Serdar Arseven imzasıyla manşetine taşıdığı haberde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 'Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik' konusunda, "taleplerin gündemde olduğu" yönünde açıklama yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada