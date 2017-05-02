2 YIL SONRA 2'NCİ OTOMOBİL SKANDALI!
ABD'de, Japon ve Alman otomobil markalarına patent ihlali soruşturması açıldı.
Soruşturmanın, ülkede satılan Alman ve Japon otomobillerinde kullanılan termoplastik malzemenin, patent yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ticari makamlar tarafından açıldığı açıklandı.
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), BMW, Honda ve Toyota dahil 25 şirketin soruşturma kapsamında sorgulanacağını belirtti. Intellectual Ventures II şirketinin şikâyeti sonucu başlatılan soruşturma, listedeki 25 markanın sattığı araçların motorları dahil birçok parçalarında kullanılan termoplastik malzemenin patent yasalarını ihlal edip etmediğini ortaya çıkaracak.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar