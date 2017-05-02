Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

2 yıl sonra 2'nci otomobil skandalı!

2 YIL SONRA 2'NCİ OTOMOBİL SKANDALI!

ABD'de, Japon ve Alman otomobil markalarına patent ihlali soruşturması açıldı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:38
Puan Ver : 2 Yıl Sonra 2'nci Otomobil Skandalı!(9/10)6


Soruşturmanın, ülkede satılan Alman ve Japon otomobillerinde kullanılan termoplastik malzemenin, patent yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ticari makamlar tarafından açıldığı açıklandı.



ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), BMW, Honda ve Toyota dahil 25 şirketin soruşturma kapsamında sorgulanacağını belirtti. Intellectual Ventures II şirketinin şikâyeti sonucu başlatılan soruşturma, listedeki 25 markanın sattığı araçların motorları dahil birçok parçalarında kullanılan termoplastik malzemenin patent yasalarını ihlal edip etmediğini ortaya çıkaracak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 2  Yıl  Sonra  2  Nci  Otomobil  Skandalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER