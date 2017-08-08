2 YIL ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KAZA GEÇİREREK ÖLECEĞİNİ BİLDİ
Kullandığı aracın kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucunda hayatını kaybeden gencin, 2 yıl önce "Belki kaza geçirerek öleceğim" yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.
Tekirdağ'da şarap yüklü kamyonla kullandığı aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Emrah Karaca, 2 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile nasıl öleceğini tahmin etti.
ŞARAP YÜKLÜ KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İstanbul'da Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde cerrahi tekniker olarak çalışan Emrah Karaca, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan ailesini ziyarete geldi. Karaca, kullandığı 59 SB 793 plakalı otomobille, Uluman Mahallesi mevkisinde Fehim Demirok yönetimindeki şarap yüklü 59 SE 291 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Karaca, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, kamyon sürücüsü Fehim Demirok ise hafif yaralandı.
"BİR DAHA BENİM GİBİ KİMSE SENİ DÜŞÜNMEYECEK"
Kazada ölen genç cerrahi tekniker Karaca'nın, sosyal paylaşım sitesinden 2 yıl önce trafik kazasına ilişkin yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karaca'nın, "Belki kaza geçirerek, belki uykuda, belki bir gün öleceğim. İşte o günden sonra üzülmen gereken tek şey; bir daha benim gibi seni kimse düşünmeyecek" yazdığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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