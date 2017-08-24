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2 YIL ARAYLA 2 BEBEĞİ ÖLDÜ, KIZININ OYUNCAK BEBEĞİNİ BAĞRINA BASTI: BİR ŞEY OLMADI KIZIM BURADA


2 Yıl Arayla 2 Bebeği Öldü, Kızının Oyuncak Bebeğini Bağrına Bastı: Bir Şey Olmadı Kızım Burada
Tarih : 24 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : 2 Yıl Arayla 2 Bebeği Öldü, Kızının Oyuncak Bebeğini Bağrına Bastı: Bir Şey Olmadı Kızım Burada(7/10)3

Rize'de iki yıl önce 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali gibi önceki gün de 2 yaşındaki kızları Hayrünnisa balkondan düşüp ölen Fatma ve Dilaver Özcü çifti olayın şokunu yaşıyor. Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, onun oyuncak bebeğini 'Hayrünnisa' diye bağrına basıp gözyaşı döküyor.

BEŞİNCİ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Kentin Müftü Mahallesi Akın Apartmanı B Blok'ta önceki gün Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa, annesi içerde iş yaparken oyun oynamak için balkona çıktı. Bir ara balkondan sarktığı sanılan Hayrünnisa, beşinci kattaki balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Hayrünnisa Özcü, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

2 YIL ÖNCE DİĞER BEBEKLERİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

2 yıl önce oturdukları Çaykent Beldesi Kokulukaya'da ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölen 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali gibi kızları Hayrünnisa'nın da yine balkondan düşüp ölmesiyle Fatma ve Dilaver Özcü çifti şoka girdi.

"BİR ŞEY OLMADI BAKIN KIZIM BURADA"

Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, kızının oyuncak bebeğini bağrına basarak, "Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada. Kızıma bir şey olmadı" demesi yürek dağlıyor.

"BU SEFER ANNESİ BULDU"

Dilaver Özcü de 2 yıl arayla 2 çocuğunun balkondan düşerek ölmesinin acısını yaşadıklarını, şimdi 5 yaşındaki oğulları Orkun ile yaşama tutunmaya çalışacaklarını söyledi. Başsağlığına gelenlere acılarının büyük olduğunu söyleyen Dilaver Özcü, "Daha önce de 2.5 yaşındaki oğlum, tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde Hayrünnisa'yı gördü. Acımız dayanılacak gibi değil" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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