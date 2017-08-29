2 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCERENİN DEMİRLİKLERİNE SIKIŞTI!
Malatya'da oturdukları evdeki pencerenin demirlerine sıkışan 2 yaşındaki Rijad Abdullah, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
OYUN OYNUYORDU
Kernek Mahallesi Ömür Sokak'ta yaşayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları Abdullah'ın başı, oynadığı sırada pencerenin demirlerine sıkıştırdı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bir süre çocuklarını bulunduğu yerden çıkarmak için çabalayan aile, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Pencere demirlerini kesen ekipler, Abdullah'ı bulunduğu yerden çıkarıp ailesine teslim etti.
Kaynak: haberinburada
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