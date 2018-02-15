2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE TREN RAYLARINA ATLADI
İtalyan'nın Milano kentinde 2 yaşındaki çocuk, tren bekleyen annesinin gözleri önünde koşarak raylara atladı. Olayı gören 18 yaşındaki genç hiç düşünmeden raylara atlayarak çocuğu kurtardı.
İtalya'nın Milano kentinde Muhammed isimli 2 yaşındaki çocuk, metro istasyonunda annesi ile beraber tren beklerken bir anda koşarak raylara atladı. Olayın farkında varan anne, koşarak etraftakilerden yardım istedi.
HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN RAYLARA ATLADI
18 yaşındaki Lorenzo Pianazza isimli genç olayı görünce hiç düşünmeden raylara atlayıp çocuğu yukarı çıkardı. Olayı fark eden istasyon şefi de tüm trenleri durdurarak küçük çocuğa yardımcı oldu. Küçük Muhammed olaydan yara almadan kurtulurken, kahraman genç Belediye Başkanı tarafından makamında ağırlanarak kendisine teşekkür edildi.
Kaynak: haberinburada
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