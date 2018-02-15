İtalya'nın Milano kentinde Muhammed isimli 2 yaşındaki çocuk, metro istasyonunda annesi ile beraber tren beklerken bir anda koşarak raylara atladı. Olayın farkında varan anne, koşarak etraftakilerden yardım istedi.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN RAYLARA ATLADI

18 yaşındaki Lorenzo Pianazza isimli genç olayı görünce hiç düşünmeden raylara atlayıp çocuğu yukarı çıkardı. Olayı fark eden istasyon şefi de tüm trenleri durdurarak küçük çocuğa yardımcı oldu. Küçük Muhammed olaydan yara almadan kurtulurken, kahraman genç Belediye Başkanı tarafından makamında ağırlanarak kendisine teşekkür edildi.

Kaynak: haberinburada