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2. uluslararası hacı bayram-ı veli sempozyumu

2. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İslamofobi" tabirini doğru kullanmak gerektiğine vurgu yaparak İslam karşıtlığının bir fobi değil, "üretilmiş bir korku" olduğunu bildirdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:27
Puan Ver : 2. Uluslararası Hacı Bayram-I Veli Sempozyumu(7/10)9


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İslamofobi" tabirini doğru kullanmak gerektiğine vurgu yaparak İslam karşıtlığının bir fobi değil, "üretilmiş bir korku" olduğunu bildirdi. Kurtulmuş,,"Onun için lütfen buna İslamofobi demeyelim, açık bir şekilde bugün dünyada İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı vardır." dedi.



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kalem Vakfı tarafından, Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkilerinin ele alınacağı 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'nun açılışına katıldı.



Hacı Bayram-ı Veli Cami İmam Hatibi Ahmet Karalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumda konuşan Kurtulmuş, Hacı Bayram-ı Veli'nin daha iyi anlaşılması ve öğretisinin gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen bu sempozyumda ortaya çıkacak fikirlerin bundan sonraki çalışmalara ışık tutması temennisinde bulundu.



Ankara'nın silüetinin değiştiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir zamanlar mabedi son derece az olan bu şehirden, artık her yerinden minarelerin görünmesinin, her semtinden de neredeyse bol miktarda ezan sesinin dinlenmesinin mümkün olduğu bir Ankara'ya geldik. Bu bereket, Hacı Bayram-ı Veli'nin bereketidir. Bu topraklar da asırlar boyunca Allah'ın veli kullarının yaptığı duaların bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 2  Uluslararası  Hacı  Bayram-I  Veli  Sempozyumu    haber

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