2 TERÖRİST YAKALANDI
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, biri sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani olmak üzere 2 terörist yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) ile alınan görüntü üzerine Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.
kaynak:sabah
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