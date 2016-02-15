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2. strateji belgesi ‘yerli' otoya odaklandı

2. STRATEJİ BELGESİ ‘YERLİ' OTOYA ODAKLANDI

Gelecek üç yıl yürürlükte kalacak olan Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi'nin ikincisi yarın imzadan çıkacak. Yeni belgede, ‘yerli marka üretimi, sektörün küresel rekabete açılması ve yerli marka gibi konular öne çıkıyor

Tarih : 15 Şubat 2016, 09:11
Puan Ver : 2. Strateji Belgesi ‘Yerli' Otoya Odaklandı(5/10)2


İlki 2011-2014 yılları arasında yürürlükte olan, hedefler konusunda üst seviyede bulunan, ancak bu hedeflere ulaşma konusunda sektör tarafından pek de başarılı sayılmayan Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi'nin birincisinden biraz daha farklı bir içerikle hazırlanan ikincinin hazırlıkları tamamlandı.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2016-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni belgenin, yarın (16 Şubat 2016) onaydan çıkması bekleniyor.



Her ne kadar ilk belge, özellikle hedeflere ulaşılması konusunda eleştiriler alsa da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bu eleştirilere katılmadığını, ilk belge ve eylem planının tamamlanarak sektöre önemli kazanımlar getirdiğini belirtiyor.



05 Mayıs 2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk belgede tenkit edilen konuların başında, çevreyi gözeten vergilendirme sistemi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi, bir seferlik değil, bir sisteme dayalı hurda teşvik sisteminin tartışılmamış olması gibi konular geliyordu.








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