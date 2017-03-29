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2 şoför otogarda engelli kıza 'tecavüz etti' iddiası

2 ŞOFÖR OTOGARDA ENGELLİ KIZA 'TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI

Büyük İstanbul Otogarı'nda bir otobüs firmasının 2 şoförü işitme engelli 20 yaşındaki F.A. adlı genç kıza cinsel istismarda bulundu.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : 2 Şoför Otogarda Engelli Kıza 'tecavüz Etti' İddiası(5/10)5


20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli F.A. adlı geç kız, 2 Aralık 2016'da İstanbul Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda dehşet dolu bir gece yaşadı. Büyük bir otobüs firmasında çalışan 2 şoför, genç kıza cinsel istismarda bulundu. Geçen yılın son günlerinde yaşanan istismar olayı soruşturma sonrası açılan davanın iddianamesiyle ortaya çıktı. Dehşet gecesi iddianamede şöyle aktırıldı:



'METROYA BIRAKALIM' DİYE KANDIRDILAR



Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Kayseri'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförleri Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) esenler Otogarı'nda yolcularını indirdi. Esenler Otogarı içindeki akaryakıt istasyonuna gitmek üzere hareket eden otobüsün şoförü Mehmet E., yol kenarında bekleyen genç bir kızı görünce diğer şoföre durmasını söyledi. F.A. adlı genç kız, metroyla Beşiktaş'a gideceğini söylese de şoförler, kendisini metroya bırakacakları sözünü verdi. Otobüs, dış yıkama için otogardaki bir akaryakıt istasyonuna yanaştı. Mehmet E. genç kızı otobüsün orta bölümüne götürdü. F.A.'yı fiziki üstünlüğü ile etkisiz hale getirdi. Diğer şoför ise araçtan inerek otobüsün kapılarını kitledi. Yıkamanın ardından firmanın peronuna yanaşan otobüsün 31-32 No'lu koltuğunda Mehmet E., genç kıza tecavüz etti. Camları filmli, perdeleri kapalı otobüsten sesini duyuramayan genç kızı daha sonra şoförlerden Mehmet E., metroya götürdü. Turnikelerden engelli kimliğiyle geçen genç kız, güvenlik görevlilerine tecavüze uğradığını söyledi. Polis, 2 şoförü de gözaltına aldı. Mehmet E. tutuklanırken, diğer şoför Serhat O. adli kontrolle serbest kaldı



 



kaynak:sabah








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