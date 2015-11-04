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2 ŞEHİT VAR, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


2 ŞEHİT VAR, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 04 Kasım 2015, 15:45
Puan Ver : 2 Şehit Var, 15 Terörist Öldürüldü(5/10)5


Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:


 


04 Kasım 2015 tarihinde, Hakkâri/Yüksekova bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; bir kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.


 


03 Kasım 2015 tarihinde Dağlıca bölgesine yapılan hava harekâtını müteakip, bölgeyi terk etme imkânı bulamayan ve küçük gruplar halinde dolaşan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon halen devam etmekte olup, şu ana kadar 15 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.


 


Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.







Etiketler: 2  Şehit  Var  15  Terörist  Öldürüldü    haber

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