

Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili olarak, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Ceylanpınar ilçe yöneticilerinden biri de var.







Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polisin evlerinde şehit edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde şehit edilen Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ın faillerinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.







Bu kapsamda sabah ilçe merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde bulunan bazı dokümanlar incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.







HDP'Lİ YÖNETİCİ DE GÖZALTINDA!







Soruşturma kapsamında, HDP Ceylanpınar ilçe yöneticilerinden Abdulkadir O. da gözaltına alındı.







Soruşturmayı derinleştiren polis ayrıca bu saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen Hasan M. ile Yusuf A.'yı da Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde gözaltına aldı. Bu kişiler de sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya getirildi.







Dün, terör örgütü PKK mensupları, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit etmişti.







Rasulayn'dan mı geldiler?







Şanlırfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, PKK'lıların dün sabah 2 polis memurunu evlerinde uyurken şehit etmesinin ardından başlatılan operasyonda, teröristlere rehberlik yapan 3 kişi yakalandı. Sorguya alınan bu kişilerin, polisleri şehit eden teröristleri sınırdan geçirip, polislerin bulunduğu eve götürdüğü ileri sürüldü. Hain saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin Rasulayn'dan geldikleri belirtiliyor.







Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda kiraladıkları dairede kalan polis memurları 24 yaşındaki Okan Acar ile 25 yaşındaki Feyyaz Yumuşak, dün Sabah mesaiye gitmedi ve eve gelen meslektaşları tarafından şehit edilmiş olarak bulundu. PKK'nın 'Suruç'un intikamı alındı' açıklaması yaparak üstlendiği saldırının ardından, güvenlik güçleri bölgede operasyon başlatıldı.







Polis ve istihbarat birimleri araştırmasında, 2 polisin Suriye'den gelen ve yine saldırının ardından Suriye'ye dönen kendilerine 'Apocu Fedai Timi' adını veren 4 terörist tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, bu saldırının ardından PKK'lı teröristler ve onlara yardımcı olan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için teknik takip ve yoğun arama başlattı.







200 POLİS GÖRÜNTÜ İZLEDİ







Saldırı sonrası Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Suruç patlaması nedeniyle kentte bulunan farklı illerden gelen terör uzmanı polislerin de katılımıyla soruşturma genişletildi ve tüm ipuçları değerlendirildi. İlçedeki tüm mobese kameraları ile işyerlerine ait güvenlik kameralarının son 48 saatlik tüm kayıtları alındı ve 200 polis memuru tarafından saniye saniye izlendi.







Yapılan takipte polis memurlarının şehit edildiği Bahçelievler Mahallesi ile yakınındaki bölgelerde, saldırının meydana geldiği gün ve bir gün önceki tüm hareketler adım adım izlendi.







TELEFON SİNYALLERİ VE KAYITLARLA ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI







Görüntüler ve diğer ipuçları didik edilirken, soruşturmaya katılan başka bir ekip ise TİB'den olay günü ve öncesinde polislerin şehit edildiği bölgedeki telefon görüşmelerine ilişkin kayıtları aldı.







Telefon kayıtlarından, Bahçelievler Mahallesi'nde oturmayan ancak olay anında telefon sinyali ile bölgede olduğu saptanan bazı kişiler belirlendi. Naci Y., HASAN A. ve Sedat A. isimli 3 kişinin, olaydan bir gün önce ve olayın meydana geldiği gece yarısı da bölgeye yakın noktalardan araçla geçtiği saptandı.







PKK İLE BAĞLANTILARI BULUNDU







Telefon sinyalleri ve kayıtların benzerlik göstermesinin ardından polis, belirlediği bu şüphelileri mercek altına aldı. Yapılan araştırmada polisin belirlediği kişilerin, PKK terör örgütü ile bağlantıları olduğu saptandı.







Polisin takibe aldığı şüphelilerin Şanlıurfa, Ceylanpınar ve farklı ilçelerde yapılan 'yasa dışı eylemlere katılma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından işlem gördüğü ortaya çıkarıldı. İstihbarat birimleri de bu kişilerin aynı zamanda PKK ve son 2 yıldır örgütün Suriye kolu olan PYD'ye eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu bilgisine de ulaşıldı.







PKK'LILAR CEYLANPINAR'DA 24 SAAT KALMIŞ







İstihbarat ve terör uzmanlarının araştırmasında, şehit edilen polis memurlarının oturdukları evin adresi, 6 daireli apartmanda 4 dairede kalanların ilçe dışında olduğu bilgilerinin, Ceylanpınar'daki örgütün 'milis' dediği PKK yanlıları tarafından sağlandığı tespit edildi.







Polisleri şehit eden 4 PKK'lının da salı gecesi Suriye'nin Rasulayn İlçesi'nden geçirilerek Ceylanpınar'a getirildiği ve dün sabah hain saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı şekilde Suriye'ye geçişlerinin sağlandığını belirledi.







ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDILAR







Tüm bilgilerin toplanmasının ardından PKK'lılar ile işbirliği yaptığı ve polislerin şehit edildiği saldırıda teröristlere rehberlik yaptığı belirlenen Naci Y., Hasan A. ve Sedat A.'nın yakalanması kararı verildi.







Soruşturmayı yürüten savcının izninin ardından 3 kişinin Ceylanpınar ilçe merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak baskınında 3 kişi evlerinde gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.







EVLERİNDE KROKİLER BULUNDU İDDİASI







Gözaltına alınan Naci Y., Hasan A. ve Sedat A.'nın evlerinde polisler tarafından yapılan aramada örgütsel dokümanlar, PKK flamaları ele geçirildi, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.







Polisin arama yaptığı şüphelilerden birisinin evinde ise çeşitli krokiler ele geçirildiği ileri sürüldü. Krokilerin kişilere mi yoksa kurumlara mı ait olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.







SORGULAMALARINA BAŞLANDI







Şanlıurfa'ya getirilen 3 şüpheli Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmaya başladı. Şüphelilerin sorgulamasına terör polislerinin yanı sıra istihbarat birimleri ile Suruç patlaması nedeniyle kentte bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden terör uzmanlarının da katıldığı bildirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırının ayrıntılarının ortaya çıkarılması bekleniyor.







YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR







Öte yandan polislerin saldırıya ilişkin soruşturmayı detaylı şekilde sürdürdüğü ve yeni bilgilere ulaştığı, her an yeni gözaltıların da olabileceği kaydedildi. Yine sorgulaması süren şüphelilerin vereceği ifade doğrultusunda da saldırıda yer alanlara yönelik yeni operasyonlar yapılabileceği bildirildi.