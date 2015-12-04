2 POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER POLİSİN TAKİBİNDEYMİŞ
PKK'lıların içinde bulunduğu taksinin ihbar üzerine iddia edilmişti ancak, taksinin ihbarla durdurulmadığı, 25 dakika boyunca polis takibinde olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü olaydan birkaç dakika önce 2 polis memurunu şehit eden PKK'lı teröristlerin, saatler öncesinden polisin fiziki takibinde olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin 25 dakika boyunca, 14.5 kilometre izlendiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bilgilere göre, Elçi'nin vurulduğu sokağın başında taksinin içinden 2 polise ateş açan 2 PKK'lının, olaydan önce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin araçla fiziki takibinde olduğu belirlendi.
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