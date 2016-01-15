

Siirt'te, İnönü ve Kazım Karabekir mahallelerinde hücre evi olduğu belirtilen iki adrese özel harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri baskın düzenledi.







Sabah saat 06.30'da gerçekleşen baskında çatışma çıktı ve 2 terörist öldürüldü.







Yaralanan 2 polis, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.