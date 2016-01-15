2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 2 POLİS YARALI
Siirt'te, İnönü ve Kazım Karabekir mahallelerinde hücre evi olduğu belirtilen iki adrese özel harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri baskın düzenledi.
Sabah saat 06.30'da gerçekleşen baskında çatışma çıktı ve 2 terörist öldürüldü.
Yaralanan 2 polis, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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