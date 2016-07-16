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2. Ordu ve 3. Ordu komutanı gözaltına alındı!

2. ORDU VE 3. ORDU KOMUTANI GÖZALTINA ALINDI!

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin gözaltına alınmasının ardından 3. Ordu komutanı Orgeneral Erdal Öztürk de gözaltına alındı.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 21:10
Puan Ver : 2. Ordu Ve 3. Ordu Komutanı Gözaltına Alındı!(10/10)11


MALATYA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Ongun gözaltına alındı.



Dün gece başlayan ve bugün saat 10.30 sıralarına kadar silah seslerinin geldiği 2. Ordu Komutanlığı Karargahı'nı tankla delip girmeye çalışan Kurmay Yarbay Ahmet Üçbudak, polisin açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.



Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından, 2. Ordu Komutanlığı'nda da en üst düzeyde gözaltılar oldu. Operasyonda, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgenerel Avni Ongun'un yanı sıra, 2'si Tuğgeneral, 4'ü asker 10 kişi gözaltına alındı. Polisler, 2'nci Ordu Komutanlığı'na girerek, bu kişileri gözaltına aldı. Orgeneral Adem Huduti ile Tümgeneral Avni Ongun'un sorgulanmak üzere nereye götürüldüğü açıklanmadı.

 








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