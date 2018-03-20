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2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi
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2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri denetleyip talimat verdi

2. ORDU KOMUTANI AFRİN'DE! BİRLİKLERİ DENETLEYİP TALİMAT VERDİ

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde birlikleri denetleyip talimatlar verdi.

Tarih : 20 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : 2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi(10/10)6

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerini denetledi.

AFRİN'DE TSK BİRLİKLERİNİ DENETLEDİ

Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi. Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

KORGENERAL TEMEL, HALKLA SOHBET ETTİ

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi. "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin'de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE KİMSESİZLERİN KİMSESİ

" Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi. Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi. Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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