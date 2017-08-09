İstanbul Üsküdar'da cinnet getirerek iki oğlunu öldürüp, bir oğlunu yaralayan baba Aslan Güleryüz, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Üsküdar'da cinnet getirerek iki oğlunu öldürüp, bir oğlunu yaralayan baba Aslan Güleryüz polis tarafından yakalandı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde cinnet getiren Aslan Güleryüz isimli baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından polis, kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden çocukların Onur ve Ahmet Güleryüz olduğu, yaralı çocuğun ise Orçun Güleryüz olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN BABAYI TELEFONDA TESLİM OLMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinde inceleme yapan polis memuru, 3 oğlunuda bıçaklayıp kayıplara karışan babaya telefonla ulaştı. Görevli polis, "Nerdesin! Yerini söyle bize. Gel teslim ol. Bu şekilde yaşanmaz. Çocukların ağır yaralanmışlar. Nerdesin bana yerini söyle, bunu bu şekilde halledeceğiz. Eşin nerede?" sözleriyle teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

YAKALANDI

İlerleyen saatlerde ise polisin yaptığı çalışmayla baba Güleryüz yakalandı.

Kaynak: haberinburada