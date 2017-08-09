Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

2 Oğlunu Öldürüp Diğerini Yaralayan Baba, Yakalandı

2 OĞLUNU ÖLDÜRÜP DİĞERİNİ YARALAYAN BABA, YAKALANDI

İstanbul Üsküdar'da cinnet getirerek iki oğlunu öldürüp, bir oğlunu yaralayan baba Aslan Güleryüz, polis tarafından yakalandı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : 2 Oğlunu Öldürüp Diğerini Yaralayan Baba, Yakalandı(7/10)3

İstanbul Üsküdar'da cinnet getirerek iki oğlunu öldürüp, bir oğlunu yaralayan baba Aslan Güleryüz polis tarafından yakalandı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde cinnet getiren Aslan Güleryüz isimli baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından polis, kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden çocukların Onur ve Ahmet Güleryüz olduğu, yaralı çocuğun ise Orçun Güleryüz olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN BABAYI TELEFONDA TESLİM OLMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinde inceleme yapan polis memuru, 3 oğlunuda bıçaklayıp kayıplara karışan babaya telefonla ulaştı. Görevli polis, "Nerdesin! Yerini söyle bize. Gel teslim ol. Bu şekilde yaşanmaz. Çocukların ağır yaralanmışlar. Nerdesin bana yerini söyle, bunu bu şekilde halledeceğiz. Eşin nerede?" sözleriyle teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

YAKALANDI

İlerleyen saatlerde ise polisin yaptığı çalışmayla baba Güleryüz yakalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2  Oğlunu  Öldürüp  Diğerini  Yaralayan  Baba  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER