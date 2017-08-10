Üsküdar'da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralan Aslan Güleryüz, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında "Pişmanım" dedi. Katil babanın sorgusunda "Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım" dediği öğrenildi.

"YAKINLARIMIN DOLDURUŞUNA GELDİM, ÇOK PİŞMANIM"

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Aslan Güleryüz'ün polisteki sorgusu tamamlandı.

Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın "Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım" dediği öğrenildi. Güleryüz, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Çıkışta basın mensuplarının "Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz" sorusuna ise "Evet ama pişmanım" diye cevap verdi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ: ŞİDDET, CİNSEL SALDIRI...

Kadıköy'de Üsküdar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalananan Aslan Güleryüz hakkında eşi Songül Güleryüz'ün bu ayın başında şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. 1 Ağustos'ta polise giden Songül Güleryüz'ün eşi tarafından dövüldüğü, yaralandığı ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu, bunun üzerine gözaltına alınan Arslan Güleryüz'ün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu olay üzerine Songül Güleryüz'ün Manisa'daki akrabalarının yanına gittiği belirtildi.

ÇEKİÇ VE BIÇAKLA SALDIRMIŞ!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılan şüpheli Arslan Güleyüz'ün eşiyle (46) ile 1994 yılında evlendiğini, evliliğine kendi ailesinin karşı olduğunu anlattığı öğrenildi. Cani babanın son 1,5 yıldır ailesi ve yakınları tarafından dile getirilen karısının kendisini aldattığı, çocuklarının kendisine benzemediği iddiaları sebebiyle eşi ile aralarının iyi olmadığını savunduğu iddia ediliyor.

Güleryüz'ün 08.00 sıralarında önce aynı odada uyuyan oğulları Onur (20) ile Ahmet'e (24), ardından da diğer odadaki Orçun'a (18) çekiç ve bıçakla saldırdığını beyan ettiği aktarıldı.

Kaynak: haberinburada