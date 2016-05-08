2 NATO ASKERİ AFGANİSTAN'DA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ!
Afgan ordusuna eğitim ve danışmanlık görevini yürüten iki NATO askeri, Afgan askeri üniformalı 2 kişi tarafından öldürüldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan bir Afgan askeri üssünde, Afgan ordusuna eğitim ve danışmanlık görevinde bulunan iki NATO Askeri, Afgan askeri üniformalı 2 kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü kaydedildi.
Olay, ülkenin güneyinde Kandahar vilayetinde bulunan ve Afgan Ordusuna Eğitim ve Danışmanlık yapan NATO kuvvetlerinin görev yaptığı Afgan askeri üssünde gerçekleşti.
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