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2 nato askeri afganistan'da vurularak öldürüldü!

2 NATO ASKERİ AFGANİSTAN'DA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Afgan ordusuna eğitim ve danışmanlık görevini yürüten iki NATO askeri, Afgan askeri üniformalı 2 kişi tarafından öldürüldü

Tarih : 08 Mayıs 2016, 12:02
Puan Ver : 2 Nato Askeri Afganistan'da Vurularak Öldürüldü!(7/10)8


Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan bir Afgan askeri üssünde, Afgan ordusuna eğitim ve danışmanlık görevinde bulunan iki NATO Askeri, Afgan askeri üniformalı 2 kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.



Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü kaydedildi.



Olay, ülkenin güneyinde Kandahar vilayetinde bulunan ve Afgan Ordusuna Eğitim ve Danışmanlık yapan NATO kuvvetlerinin görev yaptığı Afgan askeri üssünde gerçekleşti.








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