2 MİNİBÜSTEKİ 100 'UMUT YOLCUSU' YAKALANDI
Kent merkezinde, içinde yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu 2 minibüs ihbarını alan polis ekipleri, araçları takibe aldı. Takibe alınan minibüsler saat 02.30 sıralarında İzmir'den Çeşme Otoyolu'na girdi. Polis ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar Kavşağı'nda minibüslere ikazda bulunarak durdurmak istedi.
Sürücüler polisin ikazına uymadı. Başlayan kovalamacada İsmail Doğan yönetimindeki 45 PY 790 plakalı minibüs polis ekip otomobiline arkadan çarptı. Durdurulan minibüslerden inen sürücü İsmail Doğan ve 45 KF 328 plakalı aracın kimliği tespit edilemeyen sürücüsü kaçtı. Polis kaçan sürücülerden Doğan'ı yakaladı.
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